Thee een vitaminen moeten Kvitova helpen

De 28-jarige tennisster heeft last van een verkoudheid. De tweevoudig Wimbledonwinnares beslist vrijdag of ze kan spelen in de finale tegen de Verenigde staten.

„Ik heb geen griep, maar ben wel nog steeds verkouden”, zei de Tsjechische nummer 7 van de wereld donderdag na de training. Kvitova liet weten veel thee te gaan drinken en vitaminen te slikken. Eerder had haar landgenote en nummer 8 van de wereld Karolina Pliskova zich al met een kuitblessure afgemeld.

Tsjechië heeft verder Katerina Siniakova, Barbora Strycova en Barbora Krejcikova in het team. Het eveneens door afmeldingen verzwakte VS heeft voor de finale Danielle Collins, Sofia Kenin, Alison Riske en Nicole Melichar geselecteerd.