Wilson debuteert in Engelse selectie

De aanvaller van Bournemouth, de man in vorm in de Premier League, maakt deel uit van de groep voor de wedstrijden tegen Kroatië (Nations League) en de Verenigde Staten.

,,We kennen Callum al van onze jeugdteams'', lichtte Southgate zijn keuze toe. ,,Hij ontwikkelt zich steeds beter en is tot nu toe bij haast alle doelpunten van zijn club betrokken. Dit is een mooie gelegenheid om te kijken hoe hij zich bij ons manifesteert en of hij zich thuis voelt in deze selectie.''

Michael Keane (Everton), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) en Jesse Lingard (Manchester United) keren terug. De drie ontbraken in de vorige interlandperiode.