Nederlander nieuwe president Para-cycling commissie

Simon Meijn is geen onbekende in de wielersport. Momenteel is hij ook lid van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandsche Wieler Unie. Ook daar houdt hij zich bezig met Para-cycling, de wielersport aangepast voor fietsers met verschillende handicaps.

De Paralympische sport ontwikkelt zich goed in Nederland. Zo zijn er vruchtbare samenwerkingen met revalidatiecentrums. In 2019 vinden in Nederland zowel het WK Para-cycling Baanwielrennen (14 t/m 17 Maart 2019 Apeldoorn) als het WK Para-cycling Wegwielrennen (12 tot 15 september 2019 Emmen) plaats.

Simon Meijn (l.) met Rocco Cattaneo, de president van de Union Européenne de Cyclisme

De UEC is één van de 5 continentale confederaties die lid zijn van de International Cycling Union. Het hoofddoel van UEC is de ontwikkeling en aanmoediging van alle fietsdisciplines in Europa.