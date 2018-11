Blunderende ADO-goalie is zijn plek kwijt

De 22-jarige doelman ging de afgelopen weken een paar keer in de fout. Afgelopen weekeinde blunderde de voormalig Ajacied opzichtig tegen FC Utrecht. Trainer Fons Groenendijk kiest daarom komende zondag tegen AZ voor Robert Zwinkels.

”Zwinkels gaat in ieder geval keepen. De doelmannen zijn al op de hoogte gebracht van dit besluit. We hebben wel nog steeds het volste vertrouwen in Indy Groothuizen”, vertelt Groenendijk op de website van ADO Den Haag.

„Hij blijft een keeper met enorme potentie. Indy was echter wat ongelukkig in de afgelopen periode, waardoor we Robert nu de voorkeur geven”, aldus Groenendijk, die meerdere wijzigingen aankondigt.