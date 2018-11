Verstappen hoopt op regen en een portie geluk

„Tenzij er gekke dingen gebeuren, worden wij hier vijfde of zesde. Winnen zit er normaal gesproken hier niet in”, zegt de coureur van Red Bull op Verstappen.nl. Verstappen zegevierde twee weken geleden in Mexico.

Het circuit is simpelweg niet bochtenrijk genoeg voor Verstappen. „Dat kon je vorig jaar ook al zien hier. We hebben simpelweg niet voldoende vermogen. En er gaat hier veel volle bak en het loopt omhoog, dat het ons nog meer pijn gaat doen.”

Twee jaar geleden maakte Verstappen diepe indruk in Brazilië. Met een legendarische inhaalrace reed hij van de zestiende naar de derde plek. „Misschien moet ik maar een regendansje doen, want ik denk dat het zondag droog zal zijn. Je moet realistisch zijn, dit is niet ons circuit. Maar misschien zit het ons mee. Een beetje qua weer, maar ook puur hoe andere teams het voor elkaar hebben. We gaan het zien.”