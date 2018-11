Premier League legt Brands beperking op

De Premier League heeft de club deze straf opgelegd omdat Everton de regels omtrent het contracteren van jeugdspelers heeft overtreden.

De club moet bovendien een boete van 500.000 pond (575.000 euro) betalen en vergoedingen betalen aan twee voormalige clubs van Everton-jeugdspelers.

Volgens de Premier League was er bewijs dat Everton financiële toezeggingen had gedaan aan een jeugdspeler van een andere profclub. Geconfronteerd met de informatie bekende het bestuur schuld en stelde een intern onderzoek in. Daaruit bleek dat er in nog zes gevallen een dergelijke overtreding was begaan. Bij eerder onderzoek had de club bovendien valse verklaringen afgelegd.