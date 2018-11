Vertonghen zet ploeggenoot voor paal

Bij de Rode Duivels is Mousa Dembélé vaak het slachtoffer van één van zijn grappen, deze keer heeft de ex-Ajacied Tottenham-ploegmaat Eric Dier in het vizier.

Die postte een foto van het blije weerzien met zijn ’familie’ bij zijn ex-club Sporting Lissabon. „Je lijkt wel ERG blij om ze te zien”, reageerde Vertonghen, die suggestief verwees naar de nogal ruim zittende trainingsbroek van de speler van Spurs.

Rechts het commentaar van Jan Vertonghen Ⓒ Instagram Eric Dier

De onderbroekenlol van Vertonghen werd duidelijk gewaardeerd en de reacties op de foto en de hilarische commentaar bleven maar komen.

Dat Dier blij is terug te zijn in Lissabon, is overigens logisch: de Engelse international verhuisde op 7-jarige leeftijd naar Portugal omdat zijn moeder daar een baan kreeg aangeboden. Hij kreeg zijn opleiding bij Sporting en debuteerde er ook in de eerste ploeg.