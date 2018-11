Scorende Sneijder pakt rood in Qatar

De aanvallende middenvelder was het middelpunt van de wedstrijd van zijn Al-Gharafa uit bij SC Qatar in een volbepakt Suheim Bin Hamad Stadion. Sneijder mocht vlak voor rust aanleggen vanaf elf meter en zo de 0-1 op het scorebord brengen.

In de 83e minuut schoot hij het duel op slot met een bekeken boogbal en was zodoende de gevierde held bij Al-Gharafa. In de slotminuut zag de Utrechter echter rood, na een op het oog licht vergrijp.