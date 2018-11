Hamilton geen fan van uitbreiding kalender

Dat zei de Britse vijfvoudig wereldkampioen een dag na de bevestiging dat de Grote Prijs van Vietnam in 2020 op de kalender komt.

Het huidige seizoen in de Formule 1 kent 21 races en ook voor 2019 staan 21 races gepland. De Formule 1-organisatie praat ook nog met Miami voor een stratenrace en met Zandvoort voor de terugkeer op het circuit in de duinen.

,,Ik denk dat achttien races zoals in het verleden het beste was", reageert Hamilton. ,,Het voelt alsof we dit seizoen al aan race 25 bezig zijn. Persoonlijk vind ik dat geen goede zaak. Ik hou echt van racen, maar het seizoen is lang. En de seizoenen worden langer en de tijd ertussen korter."

