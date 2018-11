Willems met Frankfurt zeker van volgende ronde

Lazio versloeg in eigen huis Olympique Marseille, 2-1. Frankfurt maakte op Cyprus geen fout bij Apollon Limassol, 3-2.

In extra tijd van de eerste helft nam Lazio afstand van Marseille, dat speelde met Kevin Stootman. Marco Parolo scoorde. Kort na de hervatting vergrootte de Argentijn Joaquin Correa de marge. Florian Thauvin maakte er 2-1 van.

Voor Strootman was het een weerzien met Rome. De middenvelder voetbalde jaren in de Italiaanse hoofdstad bij AS Roma.

Op Cyprus leidde Eintracht Frankfurt halverwege met 1-0. Luka Jovic scoorde, op aangeven van Jetro Willems. Voormalig FC Utrecht-spits Sébastien Haller en Mijat Gacinovic maakten na de hervatting de 2-0 en 3-0. Daarna scoorde Emilio Zelaya nog twee keer voor Apollon.

Jonathan de Guzman viel in de 77e minuut in bij de Duitsers.