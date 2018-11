Babel en Lens zien Genk in slotfase gelijkmaken

De Belgische club speelde 1-1 tegen de Turken en gaat na vier duels met zeven punten aan de leiding. Besiktas staat laatste met vier punten.

Besiktas leek zich te gaan revancheren voor de 4-2-nederlaag in eigen huis van twee weken geleden tegen Racing Genk. Bij Besiktas raakte Jeremain Lens al na tien minuten geblesseerd en moest gewisseld worden. Kort daarop schoot Quaresma de bezoekers op 1-0. De Noorse invaller Sander Berge maakte kort voor tijd de gelijkmaker.

In de groep is nog niets beslist. Het Noorse Sarpsborg 08 en Malmö FF uit Zweden hebben beide vijf punten. In Zweden eindigde het duel in 1-1.