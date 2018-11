PSG onderzoekt racisme in jeugdopleiding

De Franse website Mediapart beweert, op basis van artikelen in Football Leaks, dat er is gepoogd het aantal donkere spelers in de jeugdopleiding te beperken.

PSG bevestigt tegenover de BBC dat tussen 2013 en 2018 de etniciteit van voetballers in de academie op beoordelingsformulieren werd ingevuld. De club wil nu weten hoe dit mogelijk was en welke maatregelen tegen wie moeten worden genomen.

Algemeen manager Jean Claude Blanc zei tegen de BBC Radio geschokt te zijn en zich verraden te voelen. Het zou heel goed kunnen dat de Franse kampioen met deze aanpak de wet heeft overtreden. De club zegt in een verklaring dat de betreffende formulieren een initiatief van één bepaald persoon waren.