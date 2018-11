Raïkkönen: ’Mijn Italiaans reden vertrek Ferrari’

De Formule 1-coureur blijkt bijzonder openhartig. Zo zegt hij dat hij maling heeft aan dingen die hij eventueel niet zou mogen doen vanwege kans op blessures, ook als dat in zijn contract zou staan. „Ik kan het sowieso doen. Ik heb geen idee wat er in het contract staat. Die lees ik niet, het kan me niet schelen. Het maakt mij weinig uit wat er in het contract staat.”

Met zijn motivatie voor interviews is het nog wel steeds slecht gesteld, zo blijkt. „Slecht als altijd”, aldus Raïkkönen. „Ik heb er altijd moeite mee, ik krijg ’het’ niet meer terug denk ik. Voor zover ik ’het’ ooit gehad heb.”

De meeste Ferrari-coureurs kunnen een beetje Italiaans praten. De Fin doet daar niet aan mee. „Misschien is dat de reden waarom ik eindelijk hier wegga. Ze hebben mij acht jaar lang de kans gegeven om de taal te leren”, sluit hij lachend af.