Guardado ziet zijn Betis voorsprong weggeven

De club uit Sevilla hield in eigen huis AC Milan op 1-1 en heeft met acht punten één punt meer dan de Italianen. Ook Olympiakos dat eenvoudig won van F91 Dudelange heeft zeven punten en is nog in de race voor het vervolg van de Europa League.

Giovani Lo Celso bracht Real Betis al in de twaalfde minuut op voorsprong. De Argentijn had ook al twee weken geleden in San Siro gescoord, toen de Spanjaarden met 2-1 wonnen. De Italianen van coach Gennaro Gattuso kwamen op gelijke hoogte via de Spanjaard Suso. De vrije trap van de Spanjaard werd door iedereen gemist en verraste Betis-doelman Pau López. Gattuso zag hoe zijn verdediger Mateo Musacchio na een botsing met ploeggenoot Franck Kessié met een nekbrace van het veld moest.

Olympiakos haalde uit bij F91 Dudelange: 5-1. De Luxemburgers hebben zich als eerste club uit het land geplaatst voor de Europa League en maakten daarin ook hun eerste doelpunt.