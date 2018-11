Arsenal door in Europa League, Dost valt in

In Londen eindigde het duel in 0-0. Het was de eerste keer in het toernooi dat Arsenal punten liet liggen.

De favoriet in poule E heeft na vier wedstrijden 10 punten, 3 punten meer dan de Portugezen. De twee overige kandidaten, Vorskla Poltava en Qarabag FK, staan pas op 3 punten.

Bas Dost viel in de 68e minuut in bij Sporting, dat naar verluidt binnenkort Marcel Keizer als trainer gaat benoemen. Sporting eindigde het duel met tien man, na een rode kaart voor de Franse verdediger Jérémy Mathieu.

Arsenals spits Danny Welbeck viel al voor rust met een mogelijk zware blessure uit. Toen hij per brancard van het veld ging kreeg hij zuurstof toegediend. Welbeck werd meteen naar het ziekenhuis vervoerd. Waarschijnlijk gaat het om letsel aan een enkel, opgelopen nadat hij verkeerd landde na een kopbal.

Leverkusen won met 1-0 van FC Zürich, een resultaat dat voor beide voldoende was om de volgende ronde te bereiken. Beide clubs hebben 9 punten. Ludogorets en AEK Larnaca, die onderling 0-0 speelden, hebben pas 2 punten. Het winnende doelpunt van Leverkusen kwam op naam van Tin Jedvaj.