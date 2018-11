Lozano en ’Guti’ bij selectie Mexico

Dat Lozano is opgeroepen, mag geen verrassing heten. De vleugelaanvaller speelt elke week in Eindhoven en mag een van de smaakmakers genoemd worden. Dat ’Guti’ erbij zit, is misschien opmerkelijker. De middenvelder speelt slechts mondjesmaat onder trainer Mark van Bommel.

Mexico oefent op 16 én 20 november tegen Argentinië.