’Money talks’ en gevalletje van: ’kosten voor de baat’. Ajax staat op de drempel van overwintering in de Champions League. Dat heeft alles te maken met de aanwezigheid en bereidheid om tientallen miljoenen euro’s uit te geven. In de Johan Cruijff ArenA is het salarishuis op z’n kop gezet, het salarisplafond verdwenen en zit er geen rem meer op de transfersommen voor topspelers.