Jordania: ’Waarom nog geen groen licht?

Begin augustus, een maand voor de transferwindow, heeft Jordania jr. alle stukken aangeleverd die de voetbalbond wilde hebben. Nu, zeven weken voor de volgende transferperiode, heeft hij nóg geen zekerheid dat hij zich volledig eigenaar mag noemen van FC Den Bosch.

Zijn club heeft zich sneller dan verwacht in de top van de Keuken Kampioen Divisie genesteld en hij denkt nog grotere stappen te kunnen zetten in de toekomst. Maar daarvoor is groen licht van de KNVB nodig. In Zeist is besloten een forensisch accountantsonderzoek te laten doen om er zeker van te zijn wat de herkomst van het inmiddels al geïnvesteerde geld is.

Jordania jr. laat de naam van Roda JC niet vallen, maar het is duidelijk dat de jonge zakenman zijn overname van FC Den Bosch totaal anders ziet dan de eerdere overname van aandelen door Aleksei Korotaev.

„Vanaf het begin heb ik bij de licentiecommissie van de KNVB alle stukken aangeleverd, die men wilde hebben. Alle informatie is beschikbaar en ik had gehoopt dat het al afgerond zou zijn”, aldus Jordania, die zijn geld verdient in de olie-industrie in Rusland.

Jordania is dus wel op alle fronten al betrokken bij de ontwikkeling van FC Den Bosch, dat hij van meer impulsen voorziet dan de aanvoer van nieuwe spelers. Hij wil het oude publiek in de stad terughalen. Voetbalminnend Den Bosch loopt vanavond al uit voor de kraker tegen FC Twente. Zelf is hij ook weer aanwezig.

„Ik heb goed geluisterd naar de mensen van de club en ik heb een goed beeld van wat er mogelijk is met FC Den Bosch”, aldus Jordania. Daarbij wil hij verantwoorde investeringen doen en niet overhaast miljoenen in de club pompen. Ook daarom hoopt hij dat de KNVB in kansen denkt en geen belemmeringen blijft opwerpen.