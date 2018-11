Onana: ’Natuurlijk mag het niet meer fout gaan’

De katachtige reddingen in de slotfase op inzetten van Silva en Gabriël zag Onana niet als goedmaker voor het weggeven van de 1-0. „Ik ben hier om mijn job te doen. Natuurlijk ging ik vreselijk in de fout. Het was mijn verantwoordelijkheid, maar dat is het leven van een keeper. Ik stopte het moment gelijk in mijn rugzak en moest weer door. Gelukkig was ik mentaal sterk.”

De Kameroener had een simpele verklaring voor zijn gegrabbel. „Een verkeerde keus. Ik rekende op een verre ingooi, zoals Benfica bijna altijd doet, maar nu werd de bal ’verlengd’. Normaal pak ik zo’n bal, alleen nu even niet.”

Dat Onana na zijn save en het direct daaropvolgende laatste fluitsignaal het middelpunt van de feestvreugde was, vertelde veel over de sympathie en waardering die zijn ploeggenoten voor Onana hebben. Al bleef hijzelf bescheiden. „Volgens mij waren ze vooral blij met het punt. Benfica-uit is lastig en we kwamen 1-0 achter. Toch behaalden we alsnog het resultaat dat we minimaal wilden. Ik ben happy voor de boys.”

Het product van de Barça-opleiding zei echter voor te veel optimisme willen waken. „Natuurlijk mag het nu niet meer fout gaan, maar we zijn er nog niet. We moeten bij AEK Athene winnen.”