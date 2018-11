Verstappen: ’Derde plaats doet me niks’

„Ik heb de laatste tijd ervaren dat het ondanks alles toch mee kan zitten. Dat kan hier ook weer het geval zijn. Ik ga er daarom weer het beste van maken.”

Wat dat betreft heeft Verstappen een goed gevoel bij deze fase van het seizoen. „Het is nu zoals ik het altijd zou willen hebben. Dus races winnen en het beste uit mezelf halen.”

Daarom doet een stijging in het WK-klassement hem weinig. De nu op een vijfde positie staande Verstappen zou, met twee Grand Prixs te gaan, nog als derde achter wereldkampioen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel kunnen eindigen. „Eerlijk gezegd doet dat me niks. Als ze over vijftien jaar terugkijken dan herinnert niemand zich meer wie derde geworden is. Alleen de winnaar staat in de boeken. Tweede en derde, zilver en brons, ik heb er niets mee. Voor mij telt alleen de eerste plaats. Helemaal wat de wereldtitel betreft. Daar doe ik het allemaal voor.”