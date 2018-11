Max mengt zich niet in discussie Zandvoort/Assen

De Limburger brandt er, voor de zondag te houden Grote Prijs van Brazilië, zijn vingers nog niet aan. „Er zal nu eerst veel geld op tafel moeten komen. Zolang dat niet is gebeurd, heeft het weinig zin om te reageren. Natuurlijk zou het mooi zijn om in Nederland een Grand Prix te rijden, maar zolang dit niet concreet is kijk ik vanaf de zijlijn toe.”

Met Mexico City behoort São Paulo met 22 miljoen inwoners tot de grootste steden ter wereld. Net als in de Mexicaanse metropool heeft dat zo z’n gevolgen als de bestemming een racecircuit betreft aan de vooravond van een Grand Prix. Het verkeer loopt vast, soms muurvast. Als indicatie dat het Formula One Management Limited (FOM), de eigenaar van de Formule 1, eigenlijk weinig uitmaakt hoe de infrastructuur rond een Grote Prijs geregeld is.

Kritiek

Het is één van de punten van kritiek die in relatie tot ’concurrent’ Assen richting Zandvoort werden gebezigd. Eerder dit jaar het Franse circuit van Paul Ricard (toeschouwers zaten 6 uur in de file), recentelijk Mexico City en nu São Paulo geven aan dat wie gewoon aan de voorwaarden van de FOM voldoet zich verder geen zorgen hoeft te maken.

Anders gezegd, zolang de fee (circa 20 miljoen euro) betaalt en de accommodatie volgens afspraak afgeleverd wordt, dan zal het de Amerikaanse eigenaren worst wezen wat er buiten de hekken van het Circuit van Zandvoort loos is.

Dit is handig om te weten voor de discussie die de afgelopen week gevoerd werd en de komende maanden verder gevoerd zal worden, voordat in april 2019 de deadline voor Zandvoort verstreken is. Zolang heeft het circuit nog de tijd om tegemoet te komen aan het begin oktober gedane voorstel van FOM om na 35 jaar in 2020 de Grote Prijs van Nederland te organiseren.