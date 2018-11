Sporting bevestigt komst Keizer

De Nederlander komt over van Al-Jazira, dat donderdag het vertrek van Keizer al meldde. Sporting laat op de clubsite weten dat de 49-jarige Keizer zijn handtekening heeft gezet onder een contract dat loopt tot de zomer van 2021.

Keizer trad in juni aan bij de club in het Midden-Oosten. Het was zijn eerste aanstelling na zijn gedwongen vertrek bij Ajax eind 2017. Bij Sporting, de club van Bas Dost en Luc Castaignos, volgt hij de onlangs ontslagen José Peseiro op.

Europa League

Sporting speelde donderdag in de Europa League gelijk (0-0) tegen Arsenal. Met zeven punten uit vier duels is de Portugese club dicht bij een plek in de volgende ronde. In de Portugese competitie staat Sporting na negen speelronden op de derde plaats, met twee punten achterstand op FC Porto en Sporting Braga.

Sporting neemt het zondag in een thuiswedstrijd op tegen CD Chaves, dat voorlaatste is. Keizer begint een dag later aan zijn werkzaamheden bij de club.