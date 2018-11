Arsenal vreest gebroken enkel bij Welbeck

De spits van de Londense club heeft vermoedelijk zijn enkel gebroken. Dat gebeurde donderdag in de thuiswedstrijd tegen Sporting Lissabon in de Europa League. „We denken dat het een ernstige blessure is. Onze gedachten zijn bij hem”, zei coach Unai Emery na de wedstrijd.

De 27-jarige Welbeck landde na een kopbal ongelukkig op de grond. De international van Engeland kreeg zuurstof toegediend toen hij met een brancard van het veld ging.

