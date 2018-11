Voorzitter KV Mechelen stapt op wegens fraudeonderzoek

Timmermans nam het besluit in belang van de club, zegt hij. „Alleen al het feit dat ik voorzitter ben en een gesprek heb gehad met de politie zorgt voor onrust. Ik wil dan ook een stap opzij zetten, want voor mij is het belang van KV Mechelen, haar spelers en haar fans altijd het belangrijkste.”

Verhoord

KV Mechelen kwam herhaaldelijk in opspraak in het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal. Enkele bestuurders zijn verdachten en halverwege oktober werd Timmermans verhoord door de federale politie in Hasselt.

Timmermans, zelf geen verdachte in het proces, was sinds 2003 voorzitter van KV Mechelen.