De mogelijke Champions League-scenario’s voor Ajax op een rijtje

Scenario 1:

Ajax wint van AEK Athene of Bayern München

De Amsterdammers houden de regie in eigen hand en plaatsen zich voor de knock-outfase. Ajax komt op elf punten, terwijl Benfica maximaal tien punten kan halen.

Scenario 2:

Benfica maakt een misstap in München of tegen Athene

Ook dan kan in de kamer van financieel directeur Jeroen Slop de champagne worden ontkurkt. Pakt Benfica in de laatste twee groepsduels namelijk vier punten en blijft Ajax op nul punten steken, dan eindigen beide clubs op acht punten. Het betere onderlinge resultaat is dan goud waard voor Ajax.

Scenario 3:

Ajax speelt gelijk tegen AEK én Bayern

Ook in dat geval treedt Ajax toe tot de elite van Europa, zelfs als Benfica twee keer wint. Ajax komt op tien punten en Benfica ook. Weer geeft het betere onderlinge resultaat de doorslag. Speelt Ajax daadwerkelijk gelijk in Athene en klopt Benfica onverwachts Bayern München, dan kunnen de Nederlanders en Duitsers het op een akkoordje gooien. Bij een gelijkspel in Amsterdam is FC Bayern met elf punten groepswinnaar en gaat Ajax door als nummer twee.

Scenario 4:

Ajax verliest beide duels of haalt één punt, Benfica foutloos

Het doemscenario. Ondanks de knappe thuiszeges op AEK Athene (3-0) en Benfica (1-0) en de puike prestaties bij FC Bayern (1-1) en Benfica (1-1) rest in dat geval Europa League-voetbal. Daarmee voldoet Ajax aan de door de directie gestelde doelstelling. Maar het chagrijn zal wekenlang merkbaar zijn.