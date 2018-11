FOTO’S - Drogba verliest laatste duel van imposante loopbaan

Luke Spencer maakte in de 62e minuut het doelpunt dat Drogba de allerlaatste nederlaag in zijn lange loopbaan bezorgde.

Champions League

Drogba gaf in het voorjaar aan dat hij na dit seizoen zou stoppen. Zijn grootste succes behaalde hij in 2012 als speler van Chelsea. De Londenaren wonnen toen in de finale van de Champions League van Bayern München. Drogba tekende kort voor tijd voor de gelijkmaker en schoot later ook de beslissende strafschop binnen. Waar de Ivoriaan de gevierde man was, was Arjen Robben de schlemiel. De Nederlander miste in de verlenging bij een 1-1 stand van elf meter.

Didier Drogba viert de winst van de Champions League in 2012 samen met Ruud Gullit. Ⓒ René Bouwman

Oranje

Oranje ontmoette Drogba één keer. Tijdens het WK van 2006 speelde de aanvaller het volledige groepsduel dat door het Nederlands elftal met 2-1 gewonnen. Door dat resultaat plaatste de formatie van toenmalig bondscoach Marco van Basten zich voor de achtste finales, terwijl Ivoorkust werd uitgeschakeld.

Didier Drogba draait tijdens het WK van 2006 weg bij Mark van Bommel. Ⓒ René Bouwman