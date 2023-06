Griekspoor meldt zich af voor grastoernooi Mallorca

De 26-jarige Griekspoor, opgeklommen naar plek 29 op de wereldranglijst, verkiest in aanloop naar het derde grandslamtoernooi van het jaar rust boven een extra toernooi. De beste tennisser van Nederland heeft dit grasseizoen, inclusief zijn wedstrijd van vrijdagavond in Halle, al acht wedstrijden gespeeld. Daar komen er dit weekend mogelijk nog meer bij.

Griekspoor won vorige week het grastoernooi van Rosmalen. In Halle bereikte hij donderdag de kwartfinales door een zege op de Poolse titelhouder Hubert Hurkacz. Griekspoor gaf daarna te kennen last te hebben van een lichte bovenbeenblessure. „Aanvankelijk had ik wat fysieke problemen, maar naarmate de partij vorderde ging het beter. Mijn beste tennis speelde ik misschien wel in de derde set. Het vertrouwen op gras neemt toe, dat is duidelijk”, liet hij na afloop optekenen.

Andrej Roeblev is vrijdag zijn tegenstander voor een plek in de halve eindstrijd. Griekspoor kan tegen de nummer 7 van de wereld zijn eerste zege op een speler uit de mondiale top 10 boeken.

Botic van de Zandschulp komt komende week wel in actie. De nummer 2 van Nederland doet mee in Eastbourne. Van de Zandschulp (27) wacht nog op zijn eerste zege op gras. Hij sloeg het toernooi van Rosmalen over wegens een voetblessure.