Martens: ’Oranje-stoet? Daar denken jullie maar aan’

„Denken jullie daar maar aan”, lacht de sterspeelster van het Nederlands elftal, dat vrijdagavond in Utrecht het heenduel in de play-offs met Zwitserland afwerkt. „Wij mogen daar niet aan denken. Eerst maar eens een goede uitgangspositie neerzetten voor volgende week. De nul houden en hopelijk maken we er zelf nog één of twee. Dat is nu belangrijk.”

En dan moet Oranje het karwei volgende week afmaken, want voor Martens staat vast dat het een blamage is als de regerend Europees kampioen zich niet voor het WK kwalificeert. „Natuurlijk, dat leeft ook zo in de groep”, zegt de aanvalster, die weet dat de druk op z’n grootst is, maar daar geniet ze van. „Ik vind het wel lekker om wedstrijden te spelen waar de druk erop staat.”

Volwassen genoeg

Het fenomeen ’druk’ is iets waar de selectie van Wiegman niet voor het eerst in grote mate mee te maken krijgt. Wat dat betreft, zo zegt Martens, zijn deze vrouwen gewend om belangrijke wedstrijden te spelen. „Het team is sowieso de druk gewend. We zijn allemaal volwassen genoeg. Iedereen weet wat het is om play-offs te spelen en veel speelsters hebben ervaring in de Champions League met uit- en thuiswedstrijden. Dit duel wordt direct heel belangrijk.”