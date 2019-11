Vitesse verliest vierde duel op rij

Verdediger Jurgen Mattheij maakte na een half uur, met zijn hoofd, het eerste doelpunt voor de thuisploeg. In de 83e minuut schoof Bryan Smeets raak voor de 2-0.

Bij Vitesse had Keisuke Honda een basisplaats, de 33-jarige Japanner werd in de slotfase gewisseld. In december van 2009 deed Honda voor het laatst mee in een eredivisieduel, toen namens VVV-Venlo.

De afgelopen weken verloor Vitesse ook al van ADO Den Haag, FC Emmen en FC Groningen. De duels met ADO Den Haag en Groningen waren in eigen huis. Het is de eerste keer sinds september 2010 dat de Arnhemmers vier duels op een rij verliezen.

Ondanks de nederlaag blijft Vitesse in de subtop van de eredivisie staan. De club staat vierde, met evenveel punten als FC Utrecht en Willem II: 23. Sparta staat op de elfde plek, met slechts twee punten minder dan stadgenoot Feyenoord.

Volgende week wacht Vitesse de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen, een week later ontvangen de Arnhemmers Feyenoord.

