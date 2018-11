Kramer en Roest op ploegachtervolging

Marcel Bosker is ook aangewezen door de selectiecommissie langebaan van schaatsbond KNSB.

De eerste twee wereldbekerwedstrijden zijn in Obihiro (16 tot en met 18 november) en Tomakomai (23 tot en met 25 november). Douwe de Vries, ploeggenoot van Kramer en Roest bij Team Jumbo, is op de ploegachtervolging alleen van de partij in Obihiro.

Bij de vrouwen vormen Lotte van Beek, Joy Beune, Antoinette de Jong en Ireen Wüst bij beide wereldbekerontmoetingen het Nederlandse team op de achtervolging.

Dai Dai Ntab plaatste zich niet op de 500 en 1000 meter, maar mag toch naar Japan. De spurter is door de selectiecommissie geselecteerd voor de teamsprint in Tomakomai.

Ook voor Irene Schouten liep het kwalificatietoernooi uit op een teleurstelling. Op zowel de drie als de vijf kilometer viel ze buiten de boot. In Obihori mag ze nu echter in actie komen op de massastart. In Pyeongchang won de Noord-Hollandse brons op de massastart.

MANNEN

500 meter:

Kai Verbij

Jan Smeekens

Kjeld Nuis

Michel Mulder

Ronald Mulder

1000 meter:

Kjeld Nuis

Thomas Krol

Kai Verbij

Hein Otterspeer

Gijs Esders

1500 meter:

Patrick Roest

Kjeld Nuis

Douwe de Vries

Thomas Krol

Sven Kramer

5000 meter:

Patrick Roest

Jorrit Bergsma

Sven Kramer

Douwe de Vries

Marcel Bosker

10.000 meter:

Patrick Roest

Douwe de Vries

Jorrit Bergsma

Kars Jansman

Simon Schouten

Mass Start World Cup 1:

Chris Huizinga en Simon Schouten. Reserve: Marcel Bosker.

Mass Start World Cup 2:

Chris Huizinga en Douwe de Vries. Reserve: Marcel Bosker.

Ploegenachtervolging World Cup 1:

Marcel Bosker, Sven Kramer, Patrick Roest en Douwe de Vries.

Ploegenachtervolging World Cup 2:

Marcel Bosker, Sven Kramer, Patrick Roest.

Teamsprint selectie voor World Cup 1:

Michel Mulder, Kjeld Nuis, Hein Otterspeer en Kai Verbij.

Teamsprint selectie voor World Cup 2:

Dai Dai Ntab, Kjeld Nuis, Hein Otterspeer en Kai Verbij.

VROUWEN

500 meter:

Letitia de Jong

Jutta Leerdam

Femke Beuling

Janine Smit

Esmé Stollenga

1000 meter:

Jutta Leerdam

Ireen Wüst

Letitia de Jong

Antoinette de Jong

Joy Beune

1500 meter:

Antoinette de Jong

Ireen Wüst

Joy Beune

Melissa Wijfje

Lotte van Beek

3000 meter:

Antoinette de Jong

Melissa Wijfje

Esmee Visser

Ireen Wüst

Reina Anema

5000 meter:

Esmee Visser

Antoinette de Jong

Melissa Wijfje

Carien Kleibeuker

Reina Anema

Mass Start World Cup 1:

Irene Schouten en Melissa Wijfje. Reserve: Esmee Visser.

Mass Start World Cup 2:

Esmee Visser en Melissa Wijfje. Reserve: Wordt nader bekend gemaakt.

Ploegenachtervolging World Cup 1:

Lotte van Beek, Joy Beune, Antoinette de Jong en Ireen Wüst.

Ploegenachtervolging World Cup 2:

Lotte van Beek, Joy Beune, Antoinette de Jong en Ireen Wüst.

Teamsprint selectie voor World Cup 1:

Femke Beuling, Letitia de Jong, Jutta Leerdam en Janine Smit.

Teamsprint selectie voor World Cup 2:

Femke Beuling, Letitia de Jong, Jutta Leerdam en Janine Smit.