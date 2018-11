Meevaller voor VVV-coach in aanloop naar derby

De 28-jarige Janssen werd voor een overtreding op Alexander Bannink in het duel met FC Emmen voor vier duels geschorst, maar VVV is in beroep gegaan. Omdat de zaak pas dinsdag dient, wordt de straf van Janssen opgeschort.

Janssen verkaste in 2016 van Fortuna Sittard naar VVV, dat de twaalfde speelronde begint als de nummer 6 van de Eredivisie. VVV heeft nog een duel met Feyenoord tegoed. De wedstrijd tegen de Rotterdammers werd vorige week gestaakt, omdat door een stroomstoring de lichtmasten in De Kuip niet werkten.

