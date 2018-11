Krajicek volgt ’nieuwe tennisregels’ met bovengemiddelde interesse

Toch zit hij vandaag (vrijdag, red.) als aandachtig toeschouwer op de tribune van het Fiera Milano. Daar zijn de beste jonge profs van dit jaar verwikkeld in de zogenoemde Next Gen ATP Finals waarbij volgens experimentele regels wordt getennist.

Als directeur van het ABN Amro-toernooi heeft Krajicek inspraak als het gaat om ontwikkelingen die de tennissport aantrekkelijker kunnen maken. Ook daarom geeft hij in Milaan goed zijn ogen de kost. Voor het tweede jaar spelen toptalenten korte sets, zonder lijnrechters, zonder voor- en nadeel en zonder letregel bij een netservice.

Enthousiast

Krajicek zelf is enthousiast over de sets met maximaal vier games, de meest in het oog springende regel bij dit evenement. „Drie tot vijf keer een climax wat betreft spanning is aantrekkelijker dan twee tot drie keer. Ik zie alleen maar voordelen, maar de meeste spelers willen het niet en veel liefhebbers vinden het te ver af staan van het traditionele tennis. Maar goed, vroeger werden er ook geen tiebreaks gespeeld en die zijn er toch ook ooit gekomen. Zelfs op Wimbledon is nu besloten tot een tiebreak bij 12-12 in de beslissende set. Dus ik ga niet beweren dat die korte sets er nooit gaan komen.”

De winnaar van Wimbledon in 1996 denkt dat twee andere noviteiten wel snel tot het officiële circuit gaan doordringen. „De shot clock gaat er komen, net als het kort inspelen op de baan. Daar is niet veel meningsverschil over.” Anders is het bij de regel die bepaalt dat bij 40-40 het beslissende punt moet worden gespeeld (no-ad). Volgens Krajicek willen de dubbelaars, die al langer volgens deze regel spelen, daar zelfs weer vanaf. „Ik kan me niet voorstellen dat deze regel het gaat halen. Spelers en publiek vinden die lange spannende games juist mooi. Kijk eens naar de wedstrijd tussen Roger Federer en Novak Djokovic in de afgelopen week. Dat is toch genieten? Wie zo’n lange game uiteindelijk wint, deelt in mentaal en fysiek opzicht een tik uit.”

Hawk-eye

De regel waarbij wordt doorgespeeld nadat een service de netband heeft geraakt (no-let) gaat het volgens Krajicek op den duur wel halen. „Daar zie ik over drie tot vijf jaar wel consensus over komen. Ook verwacht ik dat de lijnrechters zullen verdwijnen omdat hawk-eye alles overneemt, zoals nu ook in Milaan gebeurt. Dat is eigenlijk ook wel jammer, want er verdwijnt dan veel discussie en ergernis. Dat maakt een sport toch ook wel weer mooi, net als de discussies over buitenspel in het voetbal.”

Al wordt er momenteel hypermodern getennist in Milaan, volgens Krajicek zullen er voorlopig dus geen grote regelveranderingen in het tennis worden doorgevoerd. „Het gaat nu heel goed, vooral ook dankzij Federer, Nadal en Djokovic. Maar als over vijf jaar blijkt dat niemand in hun schoenen kan staan, wordt wellicht sneller gekozen voor grote veranderingen.”