Koeman haalt Dilrosun bij Oranje

Dilrosun is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, waar vandaan hij in 2014 de overstap naar Manchester City maakte. Dilrosun vertegenwoordigde alle nationale jeugdelftallen en debuteerde begin dit seizoen voor Hertha in de Bundesliga. In de negen competitieduels die hij tot nu toe speelde, scoorde de aanvaller twee keer.

Oranje speelt op vrijdag 16 november eerst in De Kuip tegen Frankrijk, waarna op maandag 19 november Duitsland in Gelsenkirchen wacht.

Geen plek voor Weghorst en Vormer

In vergelijking met de voorselectie zijn de verdedigers Timothy Fosu-Mensah, Hans Hateboer en Wesley Hoedt afgevallen, evenals middenvelder Ruud Vormer en de aanvallers Wout Weghorst en Arnaut Danjuma Groeneveld. Laatstgenoemde raakte na de vorige interlandperiode (waarin hij debuteerde) geblesseerd en kwam de afgelopen weken vrijwel nauwelijks in actie. Ook Feyenoord-keeper Justin Bijlow overleefde de schifting niet.

De volledige selectie:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Barcelona) en Jeroen Zoet (PSV)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon) en Stefan de Vrij (Internazionale).

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Besiktas), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Luuk de Jong (PSV) en Quincy Promes (Sevilla).