Dag 7: ‘The fool on the hill’ is amechtig op zoek naar boeven en allerhande contrabanden

Omdat we pas laat in de middag aan de slag moesten, was het de hoogste tijd om er op uit te trekken. Het werd een uitstapje naar Rotorua, bekend van een indringende zwavelgeur, warme modderpoeltjes, geisers en een flink meer waarin zwarte zwanen ronddobberen. Prachtige beesten.

De Pohutu-geiser, de toeristische topattractie, bezochten we op zijn Hollands: na een glaasje thee te hebben besteld, sneakten we naar binnen en verschaften we ons toegang tot het terras. En ja, als je eenmaal binnen bent, ben je binnen.

Reisbudget verbrassen

Daarmee spaarden we met zijn vieren tweehonderd euro uit, waardoor ik langzaam weer boven Jan begin te komen. Na vorige week op Schiphol een huis-tuin-en keukenhamburger te hebben gegeten, bleek ik in één klap de helft van mijn totale reisbudget te hebben verbrast.

Aangezien wij graag met Andries Jonker en zijn speelsters meedenken, probeerden we onderweg het trainingsveldprobleem van Oranje op te lossen. Waar we ook keken, overal zagen we sportvelden, vooral rugbyvelden. Strakke biljartlakens waarop Christ van der Smissen moeiteloos een aardige serie caramboles kan opbouwen. Biljartlakens zonder een stalen plaat, zoals die er wel ligt op het inmiddels beruchte cricketveld van Bay Oval.

The fool in the hill

Zo nu en dan stonden er op een sportcomplex óók voetbaldoeltjes, zoals bij de Whakarewarewa Rugby Club. Aan ruimte geen gebrek: Jonker kan er moeiteloos op vijf velden elf tegen elf spelen. Mocht één los polletje een gevaar opleveren voor de speelsters, kan er direct worden geswitcht naar het volgende veld. Enzovoort. Van de 35 begeleiders is er vast wel iemand bij die zo’n plag even terugplaatst.

Nadeel is misschien dat één van onze meest favoriete begeleiders, the fool on the hill die goed is voor de interne beveiliging, besluit dat Whakarewarewa een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Wij denken dat dit niet het geval is. Je kunt er hooguit struikelen over de naam van het complex.

Marter

Aangezien sommige begeleiders van de Leeuwinnen niet bij naam in de krant willen worden genoemd, bleek eerder, geven wij hen gemakshalve bijnamen. Dus ook Piet*, ‘the fool on the hill’ die op de heuvel rond het cricketveld op Bay Oval altijd amechtig op zoek is naar boeven en allerhande contrabanden, terwijl er in de wijde omgeving geen sterveling te bekennen is.

Bij de KNVB-beveiligers moet ik altijd terugdenken aan die open training van het Nederlands mannenelftal in Freiburg, tijdens het WK in 2006. Van de dertienduizend aanwezigen klom er een als marter verkleedde toeschouwer, op nog geen meter afstand van de toenmalige Oranje-bodyguard Theo, over de boarding het veld op. Terwijl de beveiliger, druk pratend, nog altijd niets in de gaten had, passeerde de marter onder luid gejuich bondscoach Marco van Basten. Daarna sprintte hij dwars door het partijtje, om niet veel later door suppoosten in zijn kladden te worden gegrepen.

Buidelratten

Met buschauffeur Corrie achter het stuur is het met de Oranje-bus een uurtje rijden naar Rotorua, maar vliegen gaat een stuk sneller. Overal liggen Flying Doctors-vliegveldjes, ook al zijn vliegende dokters een Australisch fenomeen. Leuk weetje: in Nieuw-Zeeland zijn géén kangoeroes, wombats, koala’s en wurgslangen; wel koeien, schapen en possums.

Die possums, buidelratten, zijn een plaag hier. Het geschatte aantal is 47 miljoen, waarvan er dagelijks duizenden dood langs de weg liggen. Vanuit overheidswege worden automobilisten aangemoedigd om ze plat te rijden. Pas’t erop Corrie!

* Naam bij redactie bekend