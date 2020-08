Ajax bibbert in Bramberg

Ajax-coach Erik ten Hag. Ⓒ René Bouwman

BRAMBERG - Het kwik in het Oostenrijkse Bramberg tikt de 28 graden aan, maar desondanks is het in het trainingskamp nog even bibberen voor Ajax. Vrijwel niemand bij de Amsterdammers hield er rekening mee dat kleinduimpje Olympique Lyon na Juventus ook Manchester City (1-3) uit de Champions League zou kegelen. En dus moet Erik ten Hag nog altijd rekening houden met het doemscenario dat zijn spelers eind september twee play-off-wedstrijden moeten spelen om de groepsfase van het miljoenenbal te bereiken.