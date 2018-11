Groenendijk bevestigt: Beugelsdijk ernaast tegen AZ

„Tom is normaal gesproken voor mij een basisspeler”, zegt Groenendijk. „Maar dit zijn de wetten van het voetbal nu eenmaal als je verdediger bent. Ook Tom is te vaak betrokken geweest bij tegengoals. Hij heeft ook behoorlijk wat kaarten gepakt (zeven in tien duels, nu al een evenaring van zijn totaal vorig seizoen, red.). Nu is het moment daar dat hij zondag niet speelt, daar moet hij op reageren. Ik ben gecharmeerd van de speler Tom Beugelsdijk. Ik hou van dat soort spelers, hij zit ook in mijn hart. Hij weet dat het erbij hoort. Als ik de ontwikkeling zie van Shaquille Pinas of Nick Kuipers zie trainen, dan moet ik af en toe ook om heen kijken.”

’Vervarrend’

Groenendijk ziet dat de verdediger moeite heeft met bijvoorbeeld de entree van de VAR, waardoor elke overtreding onder een vergrootglas komt te liggen. „Hij moet wennen aan de nieuwe richtlijnen, voor hem is dat soms ’vervarrend’, om het maar zo te zeggen”, ziet de coach. „Dat is begonnen met de penalty uit bij Heracles. Ik kan zeggen dat hij het merendeel van zijn kaarten heeft gekregen op basis van reputatie. Hij ziet ook NAC-Heracles, waar twee paarse kaarten gegeven moeten worden die er niet komen. Het is voor hem wennen aan de nieuwe richtlijen, waar hij overigens niet over zeurt. We accepteren het, respecteren het, maar constateren het ook. Hij moet de stap maken dat hij clean leert verdedigen, zonder daarbij tot een overtreding over te hoeven gaan. Als dat lukt, blijft hij een prima verdediger voor ons.”

Beugelsdijk werd deze week op de hoogte gebracht van de beslissing van zijn coach. „Ik verwacht niet dat hij me dan in mijn armen vliegt. Ik ben sowieso een trainer die communiceert en ook iemand die de boodschap brengt als die niet leuk is. Tom moet reageren en laten zien dat hij gewoon een prima verdediger is in de Eredivisie.”

