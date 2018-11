Aderlating voor Duitsland tegen Oranje

Ook doelman Marc-André ter Stegen, eerste doelman van FC Barcelona, werd door Löw niet opgenomen in zijn selectie. De keeper wil de interlandperiode aangrijpen om zijn schouderklachten te verhelpen. Achter Manuel Neuer werden Bernd Leno (Arsenal) en Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) opgeroepen als keepers.

Toni Kroos komt wel in actie tegen het Nederlands elftal. Kroos laat de oefenwedstrijd tegen Rusland nog schieten en sluit later aan bij de groep. Marco Reus keert terug in de selectie. Hij moest de vorige wedstrijden laten schieten wegens een knieblessure.

Ilkay Gündogan (rugblessure) en Emre Can (schildklieroperatie) zijn niet opgeroepen. Löw laat niemand debuteren in zijn selectie. Duitsland speelt donderdag thuis tegen Rusland en ontvangt op 19 november in Gelsenkirchen Oranje.