Herbeleef hier de ruime zege van Oranje op Zwitserland

Herbeleef hieronder via ons liveverslag op twitter de zege van de Oranjevrouwen op Zwitserland.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zegevierde in de uitverkochte Galgenwaard met 3-0 en zette daarmee een grote stap richting de mondiale eindronde van volgend jaar in Frankrijk. Bij de return dinsdag in Schaffhausen kan Oranje zich voor de tweede keer op rij plaatsen voor het WK.