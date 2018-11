’Meer lawaai op De Vijverberg dan op Wembley’

Maxi Romero maakt zijn rentree in de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren. De Argentijnse topaankoop sukkelt al sinds zijn komst naar Eindhoven in januari met verschillende blessures. De afgelopen weken bouwde hij wedstrijdritme op bij de beloften van PSV, onder meer in de Keuken Kampioen Divisie.

Volgende stap

„Dit is weer een volgende stap voor hem”, zegt Van Bommel over de man van dik tien miljoen euro. Dit seizoen speelde Romero alleen in de eerste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht tien minuten mee.

PSV is ongeschonden uit de strijd met Tottenham Hotspur gekomen. Dinsdag verloor de koploper van de Eredivisie met 2-1 in Londen. „Van Wembley naar De Vijverberg. Ik denk dat daar meer lawaai is dan op Wembley, buiten onze eigen supporters”, aldus Van Bommel.

Vechtwedstrijd

„De Graafschap zal gebruikmaken van het publiek en er een echte vechtwedstrijd van willen maken. Zoals andere ploegen dat ook doen. Zo hoort het ook.”