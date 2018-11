’Kunstgras te riskant voor Stengs’

„De wedstrijd tegen ADO is op kunstgras en dat vinden we nog te riskant”, aldus Van den Brom over Stengs. „Hij zit zondag dus niet bij de selectie. Calvin heeft zijn hele revalidatie op gras gedaan en hij kan vrijdag met Jong AZ tegen TOP Oss op gras spelen in ons stadion.”

De 19-jarige Stengs is net teruggekeerd na een ernstige knieblessure die hem een jaar aan de kant hield. Vejinovic raakte deze week geblesseerd, maar AZ meldt niet wat de middenvelder precies mankeert.

De aftrap is zondag om 14.30 uur in het Cars Jeans Stadion.