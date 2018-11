’Wat Federer laat zien, wordt nooit meer herhaald’

Alexander Zverev spreekt aan de vooravond van het eindejaarstoernooi in Londen met het grootste respect over de Zwitser.

„Ik weet niet wat ik op mijn 37e doe. Ik hoop dat ik dan nog steeds tennis, maar niemand is zoals Roger. Wat hij doet op zijn 37e hebben we nog nooit gezien en dat gaan we ook nooit meer zien”, voorspelt Zverev tegenover MetroUK.

Afgelopen weekeinde moest Federer in Parijs in een heroisch halvefinaleduel zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic. De Serviër begint als grote favoriet in Londen. Djokovic kan het toernooi voor de zesde keer winnen. Zoveel eindzeges heeft Federer in zijn bezit.

Bekijk ook: Krajicek haalt topper binnen

Federer zit tijdens de World Tour Finals in een groep met Kei Nishikori, Dominic Thiem en Kevin Anderson. Djokovic, van wie vrijdag bekend werd dat hij opnieuw meedoet aan het ABN AMRO World Tennis Tournament, ontmoet Zverev, Marin Cilic en John Isner.