Verstappen direct weer messcherp

Op Interlagos liet de 21-jarige Nederlander in de eerste oefensessie de snelste tijd noteren. Niemand kwam aan de 1.09,011 van de coureur van Red Bull.

Ferrari-coureur Sebastian Vettel en wereldkampioen Lewis Hamilton schoten net tekort. Vettel was slechts 0,049 seconde langzamer dan Verstappen en Hamilton 0,096. Daniel Ricciardo moest bijna vier tienden toegeven op zijn ploeggenoot van Red Bull.

Vrijdag is er om 18.00 uur nog een vrije training, en ook zaterdag mogen de coureurs nog een keer aftasten op het circuit. De kwalificatie wordt zaterdag vanaf 18.00 uur afgewerkt. De race begint zondag Nederlandse tijd om 18.10 uur.

Verstappen boekte twee weken geleden in Mexico zijn tweede GP-zege van 2018. In de ijle lucht kwam niemand in de buurt bij de Limburgse Formule 1-coureur. Eerder dit jaar jaar sloeg hij ook al toe in Oostenrijk.

Regendansje

Verstappen maakte twee jaar geleden een onuitwisbare indruk in de Grote Prijs van Brazilië met een spectaculaire inhaalrace in de regen en de derde plaats als resultaat. „Misschien moet ik maar een regendansje doen, want ik denk dat het zondag droog zal zijn”, liet hij eerder weten.

De individuele wereldtitel is al vergeven, maar Mercedes en Ferrari vechten nog om de wereldtitel van de constructeurs. De Duitse renstal leidt het klassement met 55 punten voorsprong op het Italiaanse raceteam.

