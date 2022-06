Max Verstappen hoopt sterke kwalificatie-reeks Charles Leclerc te doorbreken

„Over het algemeen zag het er redelijk uit”, aldus Verstappen vrijdag, nadat hij twee keer derde werd. Teamgenoot Sergio Pérez was in de eerste training de snelste. Leclerc, die dit seizoen al vijf keer op pole stond, was de rapste in de tweede sessie.

„Ferrari lijkt weer snel over één ronde, in de longruns was het wat meer in evenwicht”, concludeerde Verstappen. „Dat is positief. Daarnaast lijken we eindelijk, dat geldt voor iedereen, de banden snel aan de praat te krijgen op een stratencircuit. Het was geen slechte dag, we moeten bepaalde dingen nog wel wat finetunen.”

Verslaggever Erik van Haren is in Baku en doet vanaf ongeveer 15.45 uur live verslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Eerst wordt om 13.00 uur nog de derde vrije training verreden.

Uitslag van meest recente sessie: