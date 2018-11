,,Ik beëindig mijn carrière als topsporter. Dit vanwege mijn vele blessures, voornamelijk mijn jarenlange blessure aan mijn beide achillespezen. Elke topsporter heeft met blessures te maken, dus wat zeur ik? Maar deze blessure maakte het voor mij als atleet steeds minder prettig", schrijft Codrington.

,,Het frustreert en dat maakt je mentaal stuk. Jaren geleden was ik gestopt in mijn hoofd, maar mijn vriendin en een vriendin haalden me over om toch door te gaan. Het is nu tijd voor iets anders."

Codrington pakte in 2012 goud op de 4x100 meter op de EK in Helsinki. Op de Olympische Spelen van dat jaar, in Londen, werd hij met de ploeg zesde.