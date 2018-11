Van Bronckhorst om tafel met Feyenoord

,,Ik ben nu bezig met dit seizoen. Er komt een moment dat wij om de tafel gaan zitten, maar ik denk dat het pas na de winterstop is. Mijn toekomst is niet het belangrijkste nu", zei de 43-jarige Van Bronckhorst, sinds 2015 trainer is van de Rotterdamse club.

De ploeg van Van Bronckhorst staat nu derde, met evenveel punten als Heracles, de tegenstander van dit weekeinde. ,,Heracles steekt goed in elkaar en beschikt over veel kwaliteit. Dit is altijd een lastige uitwedstrijd voor ons", aldus Van Bronckhorst, die tevreden is met de progressie van zijn team. ,,De laatste wedstrijden, op het duel met Ajax na, hebben we gespeeld op de manier zoals ik dat wil, met veel beweging."

Feyenoord mist in Almelo de geblesseerden Ridgeciano Haps en Luis Sinisterra en de geschorste Jeremiah St. Juste.