Mathieu van der Poel onverschillig na mokerslag: ’Dit is mijn ding niet’

Mathieu van der Poel ziet af in de blubber van Dendermonde. ,,Ik vind er niks aan hier.” Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Verliezen doet Mathieu van der Poel niet graag, al haalde hij achteraf zijn schouders op over de mokerslag die aartsrivaal Wout van Aert hem verkocht in Dendermonde. De Vlaming vocht zich in het loodzware modderballet naar een sensationele overwinning in de wereldbekercross, waar Van der Poel liefst 2.49 later de finish passeerde. „Ik vind er echt niks aan hier. Op zo’n parcours is Wout gewoon beter. In het begin had ik al door dat hij een goede dag had”, was Van der Poel onverschillig.