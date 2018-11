Tegenvaller voor Robben

De Nederlandse oud-international is nog niet helemaal hersteld van een lichte knieblessure. Hij bleef afgelopen woensdag in de Champions League ook al aan de kant in de thuiswedstrijd tegen AEK Athene (2-0).

Robben (34) verliet donderdag de training van Bayern na twintig minuten. Een laatste test op vrijdag pakte ongunstig voor hem uit. Daarop besloot de technische en medische staf van de Duitse kampioen hem voor het duel in Dortmund thuis te laten.

Borussia Dortmund en Bayern München treffen elkaar zaterdag om 18.30 uur in Dortmund. De thuisploeg is koploper en heeft een voorsprong van vier punten op de titelhouder.