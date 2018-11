Kleinzoon van legendarische F1-rijder testrijder Haas

Het Braziliaans racetalent is volgend jaar testcoureur bij het Amerikaanse team Haas. Fittipaldi, die is geboren in Miami, mag eind deze maand al de slottest van het seizoen doen in Abu Dhabi, meldde de renstal op het circuit van Interlagos, waar zondag de Grote Prijs van Brazilië wordt verreden.

Emerson Fittipaldi was een grootheid in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Hij veroverde de wereldtitel in 1972 (Lotus) en 1974 (McLaren). Zijn kleinzoon reed dit jaar in de Indycar en in het WK langeafstandsracen. In mei brak hij beide benen door een crash tijdens een kwalificatierace voor de 6 Uur van Spa. ,,Ik zie uit naar de test in Abu Dhabi. Die ervaring neem ik mee naar 2019 en hopelijk levert het me in de toekomst een racestoeltje in de Formule 1 op'', aldus Fittipaldi.

Haas rijdt in 2019 in dezelfde bezetting als dit jaar, dat is met de Deen Kevin Magnussen en de Fransman Romain Grosjean.