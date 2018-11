Oranje-vrouwen met Miedema in de basis

De topscorer van Arsenal krijgt tijdens het eerste duel in De Galgenwaard de voorkeur boven Lineth Beerensteyn, die vorige maand in de dubbele ontmoeting met Denemarken drie van de vier doelpunten van Oranje voor haar rekening nam. Miedema was toen volgens bondscoach Sarina Wiegman niet fit genoeg en moest tot haar grote ongenoegen op de bank zitten.

Miedema heeft dit seizoen in Engeland al veertien doelpunten gemaakt voor haar club. Het is voor Wiegman reden om haar tegen Zwitserland weer in de basis te zetten. Beerensteyn moet nu genoegen nemen met een plek op de bank.

Onder de lat krijgt Loes Geurts opnieuw de voorkeur boven Sari van Veenendaal, doorgaans de nummer 1 bij Oranje. Van Veenendaal is bij Arsenal echter op de bank beland en heeft daarom ook haar basisplaats in de nationale ploeg moeten afstaan aan de 32-jarige Geurts, die om 20.00 uur in Utrecht aan haar 120e interland begint.

Bij Zwitserland ontbreken de twee beste speelsters, Lara Dickenmann (geblesseerd) en Ramona Bachmann (geschorst). Bachmann, de spits van Chelsea, kan dinsdag bij de return in Schaffhausen wel meedoen.

Opstelling Oranje: Geurts; Van Lunteren, Dekker, Bloodworth en Van Es; Groenen, Spitse en Van de Donk; Van de Sanden, Miedema en Martens.