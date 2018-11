Manchester City houdt aanvaller binnenboord

De 23-jarige buitenspeler heeft bij de Engelse kampioen een nieuw contract ondertekend, dat hem tot medio 2023 aan de club bindt. Zijn oude verbintenis liep in de zomer van 2020 af.

Volgens Britse mediaberichten heeft de Engelse international een forse salarisverhoging gekregen. Naar verluidt gaat Sterling 300.000 Engelse pond, omgerekend 340.000 euro, per week verdienen. Hij wordt daarmee de bestbetaalde Britse profvoetballer.

Sterling kwam in 2015 over van Liverpool. Hij had vorig seizoen een flink aandeel in het kampioenschap van City met achttien doelpunten.